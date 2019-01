Start neomezeně: Vodafone kombinuje výhody a láká nové zákazníky

Vodafone dlouhodobě láká nové zákazníky. Ne plošným zlevněním, ale sérií slevových akcí. V půlce prosince nabídl neomezený tarif s 5 GB dat za 486 Kč, ale zájem byl tak velký, že operátor akci velmi rychle ukončil. O pár dní později nabídl 500 minut plus 2 GB za 477 Kč a neomezený tarif s 1,5 GB za 549 Kč měsíčně.

To nevypadá jako velký hit, ale v aplikaci Můj Vodafone každý měsíc najdete další 2 GB dat. Dalším lákadlem je vánoční dárek v podobě sedmi denních balíčků Pass na každý měsíc až do 18. listopadu 2019. Plus tisícovka na nákup nového mobilu, stačí jej koupit současně s tarifem.

Po vánocích se z vánoční akce stala Novoroční nabídka a platí do konce ledna.