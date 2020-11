Start podzimních novinek se Applu příliš nepovedl. Vrší se problém za problémem

Každoročně je novým iPhonům věnováno hodně pozornosti v tom, co umí, ale i v tom, co se jim úplně nedaří. Obvykle tak vyjde najevo aféra, o které se hodně a dlouze hovoří. Letošní iPhony 12 nemají nějakou zásadní chybu, spíše několik drobných. Na modelech 12 mini nereaguje displej, na jiných je nazelenalý a žádný z řady si úplně nerozumí s naslouchadly. A do toho ještě nepřijímají SMS.

Citlivost a barva displeje

iPhone 12 mini trpí sníženou citlivostí displeje na zamčené obrazovce. Pro jejich uživatele je tak někdy obtížné je odemknout gestem vytažení obrazovky vzhůru, stejně tak je na nich obtížné aktivovat fotoaparát nebo svítilnu. Jakmile se ale přes uzamčenou obrazovku dostanou, vše už funguje tak, jak má. Problém se objevuje jen někdy.

Uživatelé spekulují, že by mohlo jít o otázku vodivosti a uzemnění. Podobným neduhem už trpěl iPhone 4, který při určitém úchopu ztrácel signál. Apple tehdy zdarma rozesílal pouzdra a kryty, které problém řešily. Dá se tak soudit, že by se tím problém vyřešil i zde, i když někdy jen postačí jiný úchop a telefon už reaguje lépe. Problém se vyřeší, i pokud připojíte sluchátka nebo nabíjecí kabel. Také může jít o softwarový problém. Apple se zatím nevyjádřil.

Ze zeleného displeje by měl vodník možná radost, běžný uživatel ale určitě ne.

S displeji je ale problémů více. Určité procento uživatelů totiž trpí nepřesným podání barev. Místo černé se zobrazuje nazelenalá (což je viditelné zejména v aktivním tmavém režimu). Apple celou situaci zatím řeší tím, že autorizovaným servisům rozeslal informace a nabádá je, aby zařízení vykazující tyto problémy nebrali do opravy a zákazníkům doporučili softwarovou aktualizaci. Očekává se totiž, že i zde se problém opraví s následující verzí iOS.

