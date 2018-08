Startuje Superzáří! Zásadní novinky představí kde kdo od Applu přes Google po Xiaomi

Superzáří. Tenhle krásný termín jsme zavedli před dvěma lety a ožije i letos. Hromadný start velkých premiér už na konci srpna obstará berlínský veletrh IFA, kde nás budou zajímat hlavně Sony a LG. Kolem 20. září se poperou Xiaomi s opravdu bezrámečkovými Mi Mixem a Apple, který bude chtít přifouknout svůj více než bilion-dolarový byznys.

Začátkem října naváže Google s premiérou třetí generace Pixelů a nás bude zajímat, kam se posune tenhle předobraz všech budoucích Androidů. Superzáří (v půlce října) uzavře premiéra Huawei Mate 20 Pro – jarní vlajková loď nasadila kvalitou fotoaparátu laťku hodně vysoko a otázkou je, zda ji čerstvá světová dvojka dokáže ještě zvednout.

To vše doplní haldy dalších novinek, o kterých buď mnoho nevíme, nebo jsou menší významem. Superzáří startuje, bude to velké a my budeme při tom.