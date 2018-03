Starý Android nemusí ležet v šuplíku. Aplikace Haven z něj udělá špičkové bezpečnostní zařízení

Znáte jméno Edward Snowden? Tenhle bývalý zaměstnanec CIA a NSA se proslavil, když na veřejnost vynesl informace o masivním sledování veřejnosti ze strany bezpečnostních služeb USA. Američané jej chtějí soudit, a tak se schovává – momentálně v Rusku. Zabývá se různými projekty, které mají ochránit lidské soukromí a jedním z nich je ve spolupráci s Freedom of the Press Foundation vyvinutá aplikace Haven: Keep Watch.

Využívá řadu senzorů integrovaných ve smartphonu pro detekční a sledovací účely. Sami tvůrci napovídají, že stačí využít starý telefon, který by jinak ležel na dně zásuvky. Mobil připojte k internetu, nainstalujte aplikaci a se zanedbatelnými náklady získáte bezpečnostní zařízení, které je schopné detekovat pohyb, vyfotit vetřelce a snímek poslat na váš aktuální telefon. Data putují skrze šifrované kanály Tor nebo Signal.

Ale nemusíte být zrovna novinář zkoumající citlivou kauzu, který čeká návštěvu vládních agentů. Aplikace se stejně dobře dá použít jako dětská chůvička a kuriózně zní zpráva o skupině milovníků durianu ze Singapuru, kterým Haven dá vědět, že jejich oblíbené smradlavé ovoce právě spadlo ze stromu, takže si pro něj mohou dojít. Přitom nevyužívají kameru, ale akcelerometr, který detekuje otřes spojený s pádem.

Snowden představuje Haven:

Haven využije, co mu telefon dovolí. V naprosté tmě může detekovat záblesky světla díky senzoru osvětlení (běžně slouží k regulaci jasu displeje). Pokud vám vadí úzký úhel záběru kamery, stačí nasadit rybí oko, detekce bude fungovat dál a zvládne větší plochu.