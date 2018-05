Starý pes se učí novým kouskům. Wear OS zvyšuje závislost na Google Asistentovi

Google na svém blogu oznámil, že na platformě Wear OS brzy přibudou novinky týkající se hlasového asistenta od Googlu. Ten je na hodinkách k dispozici již od února loňského roku, a pokud by vás snad mátlo označení Wear OS, tak vězte, že se nejedná o nic jiného, než o přejmenování zažitého označení systému Android Wear pro nositelná zařízení.

Google Asistent nově zvládá tzv. „chytrá doporučení“. Pokud se hodinek dotážete na dnešní počasí, můžete si ze spodní části displeje vysunout kontextové a další relevantní dotazy (např. počasí na zítřek nebo na víkend), a po kliknutí na ně můžete rovnou očekávat odezvu asistenta. A to nejen textovou, ale také hlasovou, např. na dotaz o aktuálním dni vám hodinky přetlumočí dojezdový čas do práce nebo zbývající agendu. A to z reproduktoru hodinek nebo přes připojená Bluetooth sluchátka.

Google také do hodinek pomalu integruje funkce dříve známé z chytrých reproduktorů. To je i případ. tzv. Akcí, které vám dovolí hlasem ovládat domácí chytré domácí spotřebiče. Na letošním veletrhu CES Google oznámil, že podporuje více než 1 milion různých Akcí, a jejich podpora se s brzkým updatem Wear OS dostane i do hodinek.



Ukázka kontextových doporučení k dotazu týkajícího se aktuálního počasí

Aktualizace Wear OS má být dostupná pro všechny podporované hodinky během několika dní.

Google se snaží svými tutoriály na Wear OS zaujmout zejména vývojáře:

Zdroj Google