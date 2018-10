Stává se z Androidu sprosté slovo? Na úterní tiskovce nepadlo ani jedinkrát

Android je nejpoužívanější operační systém na světě. Kde jinde byste čekali, že o něm uslyšíte, než na tiskové konferenci představující Pixel 3, vlajkovou loď celé platformy? Přesto slovo „Android“ za celých 80 minut nezaznělo ani jedinkrát. Co se děje? Stává se z Androidu sprosté slovo?

Loni Android zmizel ze jména služby Android Pay (dnes Google Pay), aktuálně je pryč i z SMS aplikace Android Messages, ve jménech řady dalších služeb se místo něj objevuje jméno mateřského Googlu, nenajdete jej na krabičce Pixelů... Není to epidemie, na webu a v dalších titulech Android zůstává, přesto je tento trend zarážející.

Zato o Chrome OS jsme na úterní tiskovce slyšeli v jednom kuse. A když měli říct, že na Chrome OS běží aplikace z Androidu, radši to opsali jako „aplikace z Google Play“. Co znamená? Jedno je jisté – není to náhoda. Google sleduje nějaký cíl a až budoucnost ukáže, o co jde.

Pro případ, že byste se chtěli přesvědčit sami:

Via 9to5Google