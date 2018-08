Stávající trojka se bojí příchodu 4. operátora jako čert kříže. Nechce, aby jej ČTÚ v aukci zvýhodňoval

Příští rok proběhne aukce frekvencí v pásmu 700 MHz uvolněných po pozemním televizním vysílání (tzv. druhá digitální dividenda). Český telekomunikační úřad (ČTÚ) už dříve vypracoval návrh základních principů, podle kterých by měla aukce probíhat, a během června dal možnost potenciálním účastníkům aukce návrh opřipomínkovat. Nyní úřad přichází se shrnutím tohoto předběžného připomínkovacího kola a potvrzuje svůj postoj usilovat o příchod 4. operátora.

Připomínky nebo dotazy zaslalo celkem osm subjektů, ČTÚ s jejich zástupci vedl i debatu. Podle úřadu „obdržené připomínky nepřinesly žádné relevantní argumenty, které by vedly ČTÚ k přehodnocení cílů výběrového řízení“. To znamená dobrou zprávu zejména pro nové uchazeče o zisk licenčního přídělu v pásmu 700 MHz. Úřad má v úmyslu nastavit podmínky tak, aby byl nový hráč zvýhodněn. První fáze aukce se budou moci účastnit pouze subjekty, které nejsou držiteli licencí v pásmu 800 MHz. Tím by stávající trojka byla z první fáze vyloučena.

Tento postup je podle ČTÚ jak v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích (ZOEK), tak i příslušnými směrnicemi Rady EU. Stávající operátorská trojka bude chtít samozřejmě tomuto legitimnímu postupu všemožně zabránit a v připomínkách usiluje o to, aby úřad aplikoval pouze regulaci „ex ante“ podle §51 ZOEK (regulace ve smyslu „až když to nebude fungovat a vy, úřade, to prokážete“), tedy na základě analýzy relevantních trhů a splnění tří kritérií velkoobchodního trhu.

Tuto analýzu ČTÚ loni provedl a shledal, že všechna tři kritéria pro zařazení trhu mezi relevantní trhy vhodné k regulaci jsou naplněna. Operátoři to ale rozporovali a tvrdí, že regulace není potřeba. ČTÚ nicméně zopakoval svůj jasný postoj pokračovat v započatém procesu příprav na aukci 700 MHz, jejímž základním principem zůstane snaha o prohloubení konkurence na trhu telekomunikací a vytvoření co nejlepších podmínek pro budoucí rozvoj 5G sítí.

