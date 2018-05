Steam Link: hrajte streamované hry z PC na mobilu nebo tabletu (iOS má problém)

Herní platforma Steam před pár dny vydala aplikace Steam Link (BETA), která umožňuje streamovat PC hry do vašeho mobilu. Aplikace byla vydána pro Android 5.0+ a také pro iOS, ovšem záhy byla publikace aplikace na AppStoru odmítnuta. Jako oficiální důvod byla uvedena podobnost s dalšími aplikacemi pro vzdálenou plochu. Proti tomu se zvedla velká vlna nevole, takže Apple za pár dní obrátil. Ústy Phila Schillera, víceprezidenta pro marketing, potvrdil, že je americký výrobce „natěšen“ na přenášení her do iPhonů a iPadů...

Valve press statement on the Steam Link app for iOS being rejected by Apple. pic.twitter.com/dIAW22izfz — Steam Database (@SteamDB) 24. května 2018

Nebude to však tak jednoduché, Valve musí aplikaci nejprve patřičně upravit, aby mohla být pro iOS vydána. Applu je trnem v oku zejména porušení pravidel v uživatelsky generovaném obsahu nebo, a to je zásadní, možnost nákupů her a in-game obsahu přímo na Steamu, z čehož Apple neuvidí ani korunu. Otázkou však je, zda bude mít Steam Link aplikace pro iOS všechny funkce nebo bude ořezaná o to nejdůležitější. Obě společnosti v současné době ladí finální podobu aplikace.

Uživateli Androidu však žádná nástrahy nečekí, aplikace je ke stažení zde. Na počítači je třeba se přihlásit ke Steamu, a být na PC připojen ke stejné Wi-Fi, jako na mobilu. Valve doporučuje vysokorychlostní 5GHz Wi-Fi, jinak nezaručí plynulé sdílení displeje z PC na smartphone či tablet. Pokud na mobilu vyberete položku Start Playing, dostanete se do PC knihovny, ze které můžete rychle spustit hry. K ovládání většiny z nich slouží Steam Controller, alternativně je k dispozici i profil pro „generický“ Bluetooth ovladač, ten však u her nemusí fungovat vždy na 100 procent.

Vyzkoušeli jste streamování her z počítače na mobil, tablet na Android TV? Jaké jsou vaše první dojmy?