Před osmi lety zemřel Steve Jobs

Dnes je to osm let, kdy zemřel Steve Jobs, jedna z nejvýznamnějších osobností světa počítačů, mobilních telefonů a hudby. Spoluzakladatel společnosti Apple se velkou měrou zasloužil o podobu stávajících osobních počítačů a Apple nasměroval do pozice největší firmy světa a nejhodnotnější značky světa. Jobs zemřel 5. října 2011 po dlouholetém boji s rakovinou.

Steve Jobs založil firmu Apple v roce 1976 společně se Stevem Wozniakem. Vrhli se na vývoj a výrobu osobních počítačů a v roce 1984 přivedli na trh Macintosh, osobní počítač typu „vše v jednom“ ovládaný skrze grafické prostředí a myš. O rok později byl ze společnosti vykázán, ovšem v roce 1996 přišel jeho velký návrat. Stagnující Apple dokázal dostat ze dna na technologickou špici. Podílel se na vývoji počítačů iMac, přehrávačů hudby iPod, mobilních telefonů iPhone či tabletů iPad. Dokázal nastavit technologické trendy a určil směr vývoje celému odvětví.

Bohužel se ale Steve Jobs musel věnovat i jinému soupeři, než jen konkurentům na trhu. Dlouhé roky bojoval s rakovinou slinivky, což ho přinutilo nejprve k několikaměsíční přestávce ve funkci nejvyššího šéfa Applu, později k přenechání postu Timu Cookovi. Krátce po své rezignaci těžké nemoci podlehl.

Připomeňte si, jak Steve Jobs představil první iPhone: