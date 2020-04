Šťouchanec do konkurence. Xiaomi Mi 10 Pro má na krabici zprávu pro Huawei

Na domovskem trhu v Číně je to jedno, služby Googlu tam stejně nefungují. Ale ve zbytku světa, to už je jiná písnička. Xiaomi začalo prodávat 5G variantu svého topmodelu Mi 10 Pro a na krabičku nezapomnělo přidat „pozdrav“ zcela jasně směřující na svého přímého konkurenta, na firmu Huawei.

Na boku krabičky se vedle modelového označení dočtete větu „with easy access to the Google apps you use most“, která v překladu znamená „se snadným přístupem ke Google aplikacím, které používáte nejčastěji“. Xiaomi tak po umístění Huawei na Entity list pomalu vystrkuje růžky, a to přesto, že se také jedná o čínskou firmu, která jen zůstala mimo hledáček americké administrativy.

Americký prezident Trump loni vysvětlil omezení spolupráce s Huwei i tím, že má mít čínská firma ve svých síťových prvcích „backdoor“ pro povinné sdílení dat s čínskou vládou. A proto kauza dopadla i na ZTE, proč však omezení zcela míjí i daleko větší čínskou značku Xiaomi? A jistě by se našli i další opomíjení čínští výrobci... Popularita smartphonů značky Xiaomi v Evropě roste, a tak není divu, že chce čínský výrobce zvýšit tržní podíl „za každou cenu“, a to i díky zprávě na krabici pro svého úhlavního rivala. Nikdy dříve jsme přitom na krabicích smartphonů značky Xiaomi podobný popisek nezaregistrovali.

Představení smartphonů řady Mi 10 od Xiaomi:

Xiaomi Mi 10 Pro je osazen 6,7" AMOLED Displejem s 90Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 2 340 × 1 080 pix. Čtyřnásobnému fotoaparátu na zadní straně vévodí 108MPx senzor od Samsungu, který doplňují 8 a 12MPx teleobjektivy (2× optický zoom) a také 20MPx širokáč. O výkon se stará Snapdragon 865 a 8GB RAM typu LPDDR5, počítat můžeme i s 256GB úložištěm. Nevyměnitelná baterie o kapacitě 4 500 mAh podporuje zrychlené nabíjení výkonem 65W.

Xiaomi Mi 10 Pro katalog rozměry a hmotnost: 163 × 75 × 9,0 mm, 208 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 385 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 108MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 76 %

vybavenost ?

výhodnost cena:

Zdroj Gizmochina