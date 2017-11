StreamOn a Video Pass: T-Mobile a Vodafone mají průšvih a měli by jej rychle napravit

Balíčky Vodafone Video Pass a T-Mobile StremOn, které lze přikoupit jako nástavbu datového tarifu a sledovat video bez omezení (v rámci podporovaných kanálů) mají zásadní nedostatek. Zatímco si je v dobré víře aktivujete a sledujete video, můžete nevědomky přijít o běžná data z FUP limitu základního datového tarifu, která jsou určená na ostatní provoz. Když vyčerpáte FUP, nebude možné používat ani nadstavbový balíček na streamování videa.

Problém spočívá v tom, že při sledování videa například na YouTube jsou z neomezena vyjmuty externí reklamy, kterých je (zvláště v čase předvánočním) požehnaně.

Nikdy nemačkej pauzu? Zastavíme tě sami

Službu otestoval jeden ze zákazníků T-Mobilu s předplacenou kartou. Koupil si 1 GB balíček jako základ a za osm hodin sledování YouTube přes StreamOn z něj spotřeboval 80 %. Vtip je v tom, že po vyčerpání dat (v tomto případě 1 GB) je vám balíček StremOn k ničemu. Aby fungoval, musíte mít aktivní základní datový tarif. Když jej vyčerpáte, musíte přikoupit další data...

Dobrý den, to je zvláštní, protože aplikaci YouTube služba StreamOn samozřejmě podporuje. Jak dlouho jste appku nechal asi běžet? Externí reklamy v aplikaci (i v rámci videa) nebo různé analytické funkce totiž stále data čerpat můžou. Jirka — T-Mobile Podpora (@TMobile_Podpora) November 17, 2017

Cena balíčku 1 GB pro Twist a StremOn je celkem 398 Kč, místo celého měsíce videa ale můžete končit třeba ještě téhož dne a pokud si nezaplatíte další data, nelze StreamOn využívat. Navíc budete datově na suchu, což není nic příjemného.

Vazeni, pro bezneho uzivate jsou i reklamy soucasti pouzivani YouTube a vy jste si nasli zpusob jak je oskubat. Myslim, ze tahle sluzba jenvyhodna tak akorad pro vas operatory. Sluzba bezela cca 7h. Ted jede cca 1h a prisla SMS o dosazeni 80%. Tohle si strcte za klobouk! pic.twitter.com/hOuQnIfG3l — Václav Mathauser (@VaclavMathauser) November 17, 2017

Pod svým příspěvkem tester Václav Mathauser uvádí, že vyzkouší i konkurenční balíček Vodafonu, Twitterová péče ale obratem odpověděla, že výsledek bude stejný...

Dobré ráno, i u našeho Video Passu je třeba počítat s tím, že se přehrávané reklamy odečítají ze základního datového balíčku. Reklamní spoty se načítají z různých zdrojů třetích stran, nejde je jednoznačně identifikovat. Martina — Vodafone Péče (@Vodafone_pece) November 17, 2017

Operátoři tak opět prodávají něco, co se chová jinak, než deklarují ve svých reklamách. Není sporu o tom, že zákazník nedovede odlišit, co je video na YouTube a co reklama umístěná mimo něj. Vždyť je stále uvnitř aplikace YouTube! Není divu, že se cítí podvedený.

Chyba? Cílený trik? Každopádně by si operátoři měli měli dávat pozor, jelikož tento drobný háček službu zásadním způsobem znehodnocuje. Pokud jim tedy opravdu leží na srdci zákaznická zkušenost, jak tvrdí, měli by rychle jednat.