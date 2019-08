Streamovací služba Apple TV+ odstartuje v listopadu. Stát bude 10 dolarů měsíčně

Apple již v březnu oznámil, že na podzim spustí vlastní streamovací službu Apple TV+ s exkluzivními filmy a seriály, a my již známe orientační datum ostrého startu. Podle zákulisních zdrojů bude služba spuštěna v listopadu, měsíčně má vyjít na 9,99 USD, tj. zhruba na 230 Kč. Hned od startu se počítá s měsíční bezplatnou trial verzí, ovšem zřejmě až poté, co se ke službě přihlásíte a přidáte do ní detaily své platební karty.

Apple si se službou Apple TV+ dává dost načas, takže bude muset na trhu bojovat se zavedenou konkurencí, kde dominuje Netflix a Amazon Prime Video (oba za 8,99 USD/měsíc), v listopadu se očekává i debut služby Disney+, která bude stát měsíčně jen 6,99 dolaru. A ta se bude opírat o zavedené značky Star Wars a Marvel.

Seriál The Morning Show bude exkluzivně jen na Apple TV+:

Apple tak musí jít cestou vlastního originálního obsahu, a jednou z novinek bude seriál The Morning Show, v němž se v hlavní roli představí Jenniffer Aniston, kterou do světa vystřelila postava Rachel Green z kultovního seriálu Přátelé. Gigantické plány Applu ve filmovém průmyslu můžeme vyjádřit jedním číslem. Jen první dva díly tohoto seriálu mají stát 300 milionů dolarů (!), což je mimochodem více, než celá poslední série Hry o Trůny v režii HBO. Apple očekává, že do roku 2020 výnosy z Apple TV+ překonají metu 50 milionů dolarů, návratnost investic do služby tedy bude dlouhodobá.

Zdroj Bloomberg