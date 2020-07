Supernabíjecí týden pokračuje! Realme se pochlubilo 125W dobíjením UltraDART

Má ho iQOO a Oppo, tak ani my nemůžeme zaostávat. Tak nějak by se dal parafrázovat aktuálně probíhající „supernabíjecí“ týden. V pondělí se iQOO pochlubilo 120W dobíjením SuperFlash Charge, ve středu navázalo Oppo se 125W VOOC Flash Charge a dnes si svou premiéru přichystala značka Realme. Oficiálně uvedla 125W rychlonabíjecí standard UltraDART. Všichni výrobci přitom ukázkově „dobíjí“ 4 000 mAh baterii, je to jen čirá náhoda nebo za tím můžeme hledat zásadnější sdělení?

Realme využívá podobný princip jako iQOO. Nabíječka telefonu dodává 20V při 6,25A, což se v telefonu rozdělí na dvě větvě (10V, 12A), které dobíjí dva samostatné šestičlánkové 2 000mAh akumulátory. A zatímco Oppo má v návrhu baterie 10 čidel, Realme rovnou čtrnáct. A protože má takto navržený telefon i přídavné chlazení pro baterii, nepřekročí její teplota při nabíjení hranici 40°C

Porovnání rychlonabíjení 4 000mAh baterie:

120W SuperFlash Charge (iQOO) - 50 procent za 5 minut

125W VOOC Flash Charge (Oppo) - 41 procent za 5 minut

125W UltraDART (Realme) - 33 procent za 3 minuty

Technologie UltraDART je kompatibilní se 125W PPS (Programmable Power Supply), s 65W Power Delivery a 36W Quick Charge. Samozřejmostí je zpětná kompatibilita s dřívějšími standardy Dart a VOOC, což není žádným překvapením. Realme totiž při vývoji využívá výzkumná centra firmy Oppo. Z nuly na sto se baterie pomocí UltraDART dobije zhruba za 20 minut, pokud by výrobce vypustil kontrolu teploty, byla by baterka na stovce zhruba za 13 minut. Pouhé tři minuty na nabíječce zvládnou 4 000mAh baterii dobít zhruba na třetinu.

Realme také souběžně představilo kompaktnější adaptéry pro rychlonabíjení na cestách o výkonu 50 a 65W. A co můžeme vyčíst mezi řádky z tohoto „supernabíjecího“ týdne? Lze vidět snahu giganta BBK Electronics o zrychlení nabíjení u všech svých výrazných značek, které má pod svými křídly....

Důkaz místo slibů - 125W UltraDART v akci:

...jenže tato čínská společnost, které mj. stojí i za značkami OnePlus a Vivo, prováhala příležitost, která se už možná nikdy nenaskytne. Jedním společným standardem mohla u všech svých značek nasadit jednotné supernabíjení, z čehož by těžili samotní uživatelé. Místo toho si bude každá značka i nadále „hrát na svém vlastním písečku“.

