Superříjen nevynechá ani Apple. Novinky ukáže za dva týdny a pozvánky jsou umělecká díla!

Ačkoliv od poslední Apple keynote uplynulo jen pár týdnů, v Cupertinu nelení a přichystali si ještě druhou podzimní událost. Ta proběhne 30. října v 15:00 našeho času. Zajímavý je už samotný čas, který pro keynote Applu není úplně běžný, ale ten souvisí s netradičním místem konání: Academy of Music v Brooklynu.



V tomto sále Apple představí své nové produkty (foto: bam.org)

K prezentaci Apple využije operní sál Howard Gilman Opera House, který pojme více než 2000 návštěvníků, téměř dvojnásobek kapacity Steve Jobs Theater, kde se představují iPhony. Zřejmě tedy nepůjde pouze o druhořadou událost. Co tedy můžeme očekávat?

Spekulace ukazují na představení nástupce Macbooku Air a vylepšeného Mac mini. Nás však budou nejvíce zajímat nové tablety iPad Pro s úhlopříčkou 11 a 12,9", které by měly přinést tenčí rámečky FaceID a dlouho kolovaly informace o využití konektoru USB-C. Tabletům, které Apple dlouho propaguje jako kreativní nástroj nahrává i umělecké provedení pozvánek.

Vzhledem k místu konání, které je neodmyslitelně spjaté s hudbou však očekáváme něco víc. Představena by tak mohla být například druhá generace sluchátek AirPods a nebo vylepšený HomePod. Vzhledem k pompéznosti celé akce by nás nepřekvapilo ani dobře známé „One More Thing”. Moudřejší však budeme za 2 týdny.

Událost bude možné sledovat online na webových stránkách Applu.

Via Apple Insider