V rámci konektivity nebude chybět Bluetooth 5.0, Dual 4G VoLTE, dvoupásmová Wi-Fi nebo navigace přes GPS, GLONASS a Beidou. Baterie má nabídnout větší kapacitu, než u OnePlus 6 (3 300 mAh), přesná hodnota však není známa. Novinka půjde do prodeje s Androidem Pie a nadstavbou OxygenOS. Představení OnePlus 6T je v Indii plánováno na 17. října.

6,4" AMOLED panel zabírající většinu přední strany (přes 90 %) nabídne při poměru stran 19,5:9 rozlišení 2 340 × 1 080 pix. Pod displej se dostane optická čtečka otisků prstů. Na skleněné zádi bude umístěn duální fotoaparát (16 + 20 MPx), chybět nebude samozřejmě ani logo výrobce. Spodní hrana nabídne stereoreproduktory a konektor USB-C, 3,5mm jack bude chybět. Pod kapotou bude připraven Snapdragon 845, operační paměť bude 6GB nebo 8GB, a to podle zvoleného úložiště (64, 128 nebo 256 GB).

V polovině října bude v Indii oznámen očekávaný OnePlus 6T, dvojče stávajícího Oppo R17 Pro . Výrobce se bude držet aktuální módy vykousnutých displejů, místo šeredných obřích výkrojů však výřez minimalizuje do nutného minima. AMOLED panel tak bude zdobit miniaturní „kapka“ obklopující selfie kamerku.

Září si na MobilManii za poslední roky kvůli haldě světových premiér vysloužilo přezdívku Superzáří a letos to velmi nadějně vypadá i se říjnem! Vezmeme to chronologicky podle data premiéry, ale na úvod ještě přidáme jednu aktuální informaci:

Novinka zřejmě zůstane u Snapdragonu 845, operační paměť má být 8GB a displej 6,5" P-OLED s výřezem a rozlišením 3 120 × 1 440 pix. Přední a zadní strana má být kryta sklem Gorilla Glass 5, počítá se i s podporou zvýšené odolnosti IP68 a MIL-STD 810G. Čtečka otisků prstů bude umístěna pod fotoaparáty na zadní straně. Baterie má mít kapacitu 3 300 mAh, cena novinky by měla jít oproti předchůdci zase o něco nahoru.

Superříjen odšpuntuje LG, které 3. října v New Yorku představí LG V40 ThinQ . Nejzajímavější položkou na pozvánce je „TAKE 5“, což patrně znamená pět fotoaparátů – dva nad displejem, tři na zadní straně.

Nokia

Den nato se v Londýně představí nová Nokia. Zatím víme jen to, že se ještě nedostane na Nokii 9 s pěti fotoaparáty vyrovnanými do šestiúhelníku. Tento prémiový smartphone se odkládá až na rok 2019, takže co plánuje HMD Global pro podzimní a předvánoční trh?



Pozvánka, kterou rozesílá výrobce Nokií, příliš konkrétní není

V Londýně se máme dočkat smartphonu vyšší střední třídy, o kterém se v kuloárech hovoří jako o Nokii X7. Toto značení však firma používá pouze v Číně, na celosvětové trhy se model dostane pod označením Nokia 7.1 Plus. A v úrovni spekulací je i případný herní smartphone s logem Nokia. Nechejme se překvapit!