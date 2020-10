Supervýkonný Huawei Mate 40 Pro je připraven na novou éru bez Googlu

Huawei dnes na online globální tiskové konferenci představil řadu nových produktů. Klíčovým pro český a většinu dalších evropských trhů je špičkový smartphone Huawei Mate 40 Pro. Ten se jako jediný model z uvedených mobilů začne u nás prodávat ještě v předvánočním období.

Telefon navazuje na loňský Mate 30 Pro a vylepšuje většinu jeho vlastností. Například vrací zpátky mechanická tlačítka na boční hraně pro ovládání hlasitosti, která loňský model kvůli k hranám výrazně zakřivenému displeji vypustil. Také Mate 40 Pro má tzv. „vodopádový“ efekt hran, displej je přes ně přehnut až o 88 °. Tlačítka se sem ale tentokrát vešla, i když jsou zalezlá mírně za hranou, nahmatat se ale stále dají s jistotou.

Zakřivený 90Hz displej

Mate 40 Pro je velmi elegantní zařízení, které kombinuje sklo na zádech a displeji s útlým, ale nekompromisně pevným rámečkem z nerezové oceli. Telefon s hmotností 212 gramů patří k těm těžším a je odolný proti vodě a prachu podle stupně krytí IP68. Existovat bude velké množství barevných variant, v Evropě se ale musíme spokojit s černou a perleťově stříbrnou. Právě druhou jmenovanou jsme si mohli rovnou vyzkoušet a je opravdu velmi pěkně zpracovaná – mléčně zakalené matné sklo vytváří zajímavě mění barvy pod zdrojem světla a přitom na něm nejsou tolik viditelné otisky.

Displej narostl na úhlopříčku 6,8 palce. Výrobce používá OLED panel s vestavěnou optickou čtečkou, 90Hz obnovovací frekvencí a trochu netypickým rozlišením 1 344 × 2 772 bodů. Zakřivení panelu do boků je sice na oko líbivé a efektní, praktický přínos ale příliš nevidíme. Například při používání klávesnice na výšku některé úplně krajní znaky (číslice 0, 1, písmena P, Q) částečně „zatékají“ za okraj a jejich tisknutí není úplně pohodlné. Na nehody tohoto exponovaného místa displejem při případném pádu telefonu radši ani nechceme pomyslet.

Vaničkového výřezu nad displejem se telefon proti minulé generaci zbavil, místo toho má dvojitý průstřel pro 13Mpx selfie kameru doplněnou o 3D senzor, který umožní bezpečné odemykání obličejem a také ovládání prostředí pohybovými gesty. V hraně nad horním okrajem displeje se našlo i místo pro uzoučký, sotva viditelný průduch telefonního sluchátka pro hovor, což je zvukově mnohem lepší řešení, než „udušený“ vnitřní piezoelektrický reproduktor pod displejem. Stereo reproduktory pro přehrávání hudby mají výdechy na horní a spodní hraně. 3,5mm jack na sluchátka telefon nemá.

Fotoaparát 3 + 1 a rychlé dobíjení

Hlavním poznávacím znamením Mate 40 Pro je zadní strana telefonu a tzv. Space Ring Design, tedy výrazný kruhový modul fotoaparátu s objektivy rozmístěnými uvnitř černého mezikruží. Na pohled jsou celkem čtyři, ale fotografickou funkci mají pouze tři, čtvrtý je pomocný pro ještě rychlejší a přesnější ostření. Fotoaparát umí 5× optické, 10× hybridní a až 50× softwarové přiblížení. V režimu kamery natáčí až 4K video snímkovací frekvencí 60 fps.

Sestavení fotoaparátu Huawei Mate 40 Pro: primární: 50 Mpx, 1/1,28 palce, 2,44 um, f1.9, 23 mm, OIS

širokoúhlý (Cine): 20 Mpx, f1.8

teleobjektiv: 12 Mpx, f3.4, 125 mm (periskopický 5× optický zoom), OIS

pomocný: pro laserové zaostřování AF

Mate 40 Pro je poháněn zbrusu novým procesorem Kirin 9000 5G, který na jednom čipsetu kombinuje procesorovou, grafickou a neurální jednotku s modemem pro 5G konektivitu. Vyroben je nejpokročilejší 5nm technologií. Na evropských trzích včetně českého bude nabízena jediná paměťová varianta 8 + 256 GB. Vestavěná baterie disponuje kapacitou 4 400 mAh, podporováno je rychlé kabelové (66 W) a rychlé bezdrátové (50 W) dobíjení včetně reverzního. V konektivitě kromě 5G, LTE a starších mobilních sítí nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a NFC.

Telefon je postaven na Androidu 10 (AOSP) s nadstavbou EMUI 11. Podobně jako další zařízení Huawei a Honor nemá ani Mate 40 Pro přístup ke službám a aplikacím Google. Prostředí využívá služby HMS (Huawei Mobile Services) a market s aplikacemi AppGallery. Jednou z nových aplikací přímo od Huawei jsou Petal Maps – mapy a navigace, která využívá mapové podklady od TomTomu. Huawei nadále usilovně pracuje na rozšiřování vlastního ekosystému služeb i aplikací.

Mate 40 Pro by měl být jedním z prvních modelů čínské značky, který bude moci běžet na vlastním operačním systému Harmony OS. K přechodu by měl být připraven někdy v příštím roce. Česká cena bude poměrně sebevědomých 33 990 Kč. S využitím cashbacku bude po registraci zařízení možné dosáhnout na úsporu 3 000 Kč. Předprodej bude probíhat od 23. října do 11. listopadu, v tomto období získá kupující jako dárek voucher na zmiňovaný cashback a k tomu ještě bezdrátová sluchátka FreeBuds Pro (recenze zde).