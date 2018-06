Suunto 9: Díky chytrému triku může být GPS aktivní až 5 dní v kuse

Suunto 9 jsou chytré sportovní hodinky se safírovým sklem a lunetou z nerezové oceli, lehkým tělem z polyamidu a skleněných vláken. Displej má průměr 24mm a rozlišení 320 × 300 pixelů, je dotykový, ale k dispozici je i trojice tlačítek. Hodinky měří tep, mají akcelerometr, kompas, GPS i barometr, ve vodě s nimi můžete až do hloubky 100 m.

Zkrátka špička v oboru sporttesterů. Čím však Suunto 9 vystupuje z řady, je software, který hodinkám propůjčuje výjimečné vlastnosti. Umožní prodloužit interval kontaktů s GPS satelity bez výrazné ztráty přesnosti. Díky přesnému akcelerometru a pokročilému softwaru totiž dokáže s minimální odchylkou vaši trasu případně rychlost dopočítat. Suunto tyto technologie nazývá FusedTrack a FusedSped.

Technologie FusedTrack v akci:

Díky nim hodinky s aktivní GPS vydrží 25, 35 nebo dokonce až 140 hodin. Čím úspornější profil vyberete, tím je záznam trasy méně přesný, ale třeba pro pomalý pohyb při horské tůře to stačí. Sníží se jas displeje, deaktivuje se automatické rozsvícení a dotykové ovládání, další energii ušetří hrudní pás pro měření srdečního tepu (ve srovnání s optickým měřičem přímo v hodinkách). Pokud si však dáte od sportování pauzu a GPS vypnete, nebudete nabíječku potřebovat až 14 dní.

Všechny ty rekordní hodnoty a teoretická maxima jsou pěkná na papíře, ale v praxi se budou tyhle vlastnosti hodit, až si vyrazíte zaběhat s ukazatelem baterie třeba na 7 %. Pro většinu hodinek by to znamenalo smrt uprostřed tréninku, ale Suunto přepnete do úspornějšího režimu a „aspoň nějak“ trasu zaznamenáte.

Software hodinek nabízí více než 80 předinstalovaných sportovních módů a umožní měnit aktivitu i během cvičení. Nechybí ani sportovní režimy pro specializované účely jako jsou závody, intervalové tréninky a jiné. Samozřejmostí je zobrazení notifikací z mobilu, měření kroků nebo spánkové aktivity. Záznam vašich aktivit pak můžete sledovat skrze mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android i Apple iOS.

Hodinky se prodávají na českém trhu v černém nebo bílém provedení. Základní balení stojí 15 270 Kč, ovšem lze koupit i rozšířenou verzi za 16 550 Kč, jejíž součástí je hrudní pás.

Proč se se Suunto 9 nemusíte bát, že vám při sportu dojde baterka: