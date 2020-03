Svérázná pomoc koronavirem zasaženému národu. PornHub dává Italům prémiové členství zdarma

Z evropských zemí je nákazou koronaviru nejvíce zasažená Itálie. Pomoci místním nakaženými se překvapivě rozhodl pornografický portál PornHub, který část svých příjmů věnuje zemi na boj proti nákaze. Italům v karanténě se pak rozhodl pomoci „zahnat nudu” bezplatným premium členstvím až do 3. dubna.

Výběr země není úplně náhodný. Italové jsou sedmými nejčastějšími návštěvníky portálu a tento čin je jednak štědré gesto, ale i geniální reklama. Není tedy divu, že od startu karantény vzrostla návštěvnost PornHubu v Itálii o 14%. Překvapivě nezaostává ani Česká republika, jen ve středu 11. března, když začala platit první velká omezení, vzrostla návštěvnost hanbatého portálu o 9%.

Pornhub is donating its March proceeds from Modelhub to support Italy during this unfortunate time (model earnings will remain untouched). Italy will also have free access to Pornhub Premium throughout the month. Forza Italia, we love you! 🧡 pic.twitter.com/DD0nYDyrJ4