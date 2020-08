Svět čar a kouzel znovu ožívá. Harry Potter dostal podobu hry typu „spoj 3“

Nový titul Harry Potter: Puzzles & Spells (Android, iOS se připravuje) pracuje s oficiální licencí, můžete se tedy těšit na věrnou grafiku a souvislosti s filmovou předlohou. Hned na úvod si vyberete příslušnost k dané bradavické koleji, zvolíte vlastní hůlku a jdete nakupovat do Příčné ulice, kde najdete návod, jak hrát a kouzlit. Clem hry je spojit alespoň tři totožné symboly. Dle postupu se vám pak nabíjejí kouzla, která třeba rozšíří herní plochu, zničí symboly dané barvy atd.

Nechybí původní příběh, denní questy, události, power-upy a samozřejmě také silný tlak na mikrotransakce. S těmi u Zyngy prostě musíte počítat. Harry Potter: Puzzles & Spells určitě není špatná hra, jen se jedná o tuctový spoj 3 titul s populární tématikou a kouzlením. To je ostatně jediné, co vás k němu může přitáhnout, podobných (a dozajista lepších her) jsou plné obchody.

Trailer nové hry: