Svět Harryho Pottera letos znovu ožije! Máme pro vás detaily hry Wizards Unite

Letos v létě uplyne již osm let od promítání posledního filmu na motivy Harryho Pottera podle knižních předloh. A právě letos má kouzelnický svět znovu ožít. Postarat se o to má nová mobilní hra Harry Potter: Wizards Unite. Vyvíjí ji společnost Niantic, čekat tedy opět můžeme hru v rozšířené realitě, která však má být oproti „sběratelskému“ Pokémon GO, zaměřena více směrem k plnohodnotnému mobilnímu MMORPG. Tedy k tomu, co se Nianticu nepodařilo vybudovat ani z oživeného Ingressu.

A co bude vlastně principem nové hry? V reálném světě okolo vás budete hledat různé „kouzelné“ předměty, které budete posílat zpět do kouzelnického světa. V rozšířené realitě budete sbírat ingredience pro výrobu lektvarů a v reálném čase soupeřit s ostatními hráči (1-vs.-1 nebo multiplayer arény) či s PvE protivníky (Mozkomorové, Smrtijedi a Bubáci). Nalézt budete moci také tzv. přenášedla, které vás dostanou do známých míst z knih a filmů Harryho Pottera, např. do Olivanderova obchodu s hůlkami.

Vaše postava se bude moci specializovat v jednom ze směrů magie, což vypadá jako snaha o mobilní RPG, které nabídne různá „povolání“. Pokud se Nianticu podaří hru doladit podle plánů, mohlo by se jednat o zajímavý herní počin, který potěší nejednoho nadšence univerza Harryho Pottera. Přesné datum uvedení hry na displeje smartphonů, zatím není známo. Má se tak však stát ještě v průběhu letošního roku. A pokud používáte telefon s Androidem, můžete si hru alespoň předběžně zaregistrovat.

Představení hry Harry Potter Wizards Unite:

