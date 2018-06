Svět jej zkritizoval, v Číně ale boduje. Lenovo Z5 je doma prodejní hit

Není to vlastně ani tak velké překvapení. Displej s vykousnutým okrajem, nízká cenovka, docela povedený design. Na to by slyšelo mnoho zákazníků po celém světě. Lenovo Z5 se ovšem prodává jen v domovské Číně, když se jeho výrobce opět pustil do samostatné produkce smartphonů, bez ohledu na činnost své dceřiné společnosti Motorola.

Proč mnoho médií i fanoušků značky model Z5 kritizovalo, byl způsob, kterým na něj Lenovo lákalo. Měli jsme si myslet, že půjde o unikátní, zcela bezrámečkový model, který udá nový trend smartphonovému designu, nakonec z něj ale vypadla kopie iPhonu X s levnějším hardwarem. Uživatelům v Číně to ale zřejmě vůbec nevadí.

Podle portálu Gizmochina.com se první várka zásob Lenovo Z5 na jednom z největších čínských e-shopů JD.com vyprodala během několika minut. Přesný počet prodaných kusů sice neznáme, ale víme, že byl vyšší než u Honoru Play, Xiaomi Mi 8 a Apple iPhonu X, což jsou modely, které Číňany v tomto obchodě nejvíce zaujaly. Není se však příliš čemu divit – Z5 se v Číně prodává v přepočtu za 5 tisíc korun, iPhone X stojí šestkrát tolik.