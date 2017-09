Reakce na iPhone X oscilují mezi nadšením a znechucením, ale nás dnes bude zajímat humor. To je jeden z rysů, který následuje každou významnější premiéru. Twitter, Facebook, Reddit a další služby se od první chvíle plní desítkami vtipů. Hlavními terči jsou vysoká cena a funkce Face ID.

Patrně nejlepší iPhone X parodie:

...a tahle také stojí za shlédnutí:

Parodie do třetice:

Změna obličeje? Pro Face ID žádný problém...

How about that new facial recognition! #iPhoneX pic.twitter.com/7c5NPa221u