Švýcaři ladí baterii, na kterou čeká celý svět. Auto ujede 1 000 km, mobil vydrží týden

Bazilejský startup Innolith oznámil, že vyvíjí celosvětově první nabíjecí baterii s hustotou uložené energie 1000 Wh/kg. Vlastně to celé zní jako technologická pohádka – Švýcaři tvrdí, že jejich technologie jednou ranou vyřeší všechny tři nejpalčivější problémy současných elektromobilů.

Kapacita. Hodnotu 1000 Wh/kg je nutné uvést do kontextu. Hustota uložené energie se u nejlepších v současnosti produkovaných baterií pohybuje někde mezi 200 a 300 Wh/kg. Spekuluje se, že Tesla usiluje dostat produkční verzi připravovaného Roadsteru na hodnotu 500 Wh/kg (start prodeje je plánovaný na rok 2020). Tak či tak, švýcarský příslib je hodně odvážný!

Hodnotu 1000 Wh/kg je nutné uvést do kontextu. Hustota uložené energie se u nejlepších v současnosti produkovaných baterií pohybuje někde mezi 200 a 300 Wh/kg. Spekuluje se, že Tesla usiluje dostat produkční verzi připravovaného Roadsteru na hodnotu 500 Wh/kg (start prodeje je plánovaný na rok 2020). Tak či tak, švýcarský příslib je hodně odvážný! Cena. Do výroby článku údajně nevstupuje žádný exotický a drahý materiál, takže cena by měla být výrazně nižší než u současných baterií.

Do výroby článku údajně nevstupuje žádný exotický a drahý materiál, takže cena by měla být výrazně nižší než u současných baterií. Bezpečnost. Innolith používá nehořlavý anorganický elektrolyt, čímž mizí hlavní důvod dnešních relativně častých požárů elektromobilů.

Na bateriích se údajně pracuje v laboratořích společnosti Innolith v Německu, právě tam později proběhnout pilotní testování, následovat má licenční program, takže by baterie mohli vyrábět partneři po celém světě. Primárním cílem vývoje jsou elektromobily, ale podle vyjádření zástupců společnosti jsou principy aplikovatelné i v bateriích pro drobnou elektroniku.

Innolith má za sebou roky vývoje a řadu patentů. Start produkce odhaduje za tři až pět let. I to je odvážné. Vždyť jen vývoj solid-state baterií s pevným elektrolytem, které bez výrazného posunu kapacity zlepšily bezpečnost Li-ion baterií, od oznámení konceptu ke startu výroby trval cca osm let. Přitom švýcarská bateriová revoluce má být daleko razantnější.

Anorganický elektrolyt osvědčený praxí

Zatím to celé zní snad až příliš dobře. Není to jen bezobsažné mámení potenciálních investorů? Plánované roky vývoje pochopitelně nebudou zadarmo... Široké veřejnosti není firma Innolith příliš známá, ale nováček v bateriových technologiích to také není.

Uznání získalo bateriové pole Innolith GridBank, které prošlo dlouhodobým testem v americkém Marylandu. Při vyrovnávání výkyvů ve výrobě a spotřebě energie už má za sebou ekvivalent 55 tisíc vybíjecích cyklů, což má být 10 až 100násobně více, než by ve stejné roli zvládly konvenční Li-ion baterie. Také zde byl použit anorganický nehořlavý elektrolyt. V tomto případě jde spíše o vysoké napětí, ale poznatky z vývoje prý velmi pomáhají i při vývoji „revoluční“ vysokokapacitní baterie.