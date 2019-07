T-Mobile a Sprint se spojí. Regulátory obměkčili neobvyklou kličkou

Čeští zákazníci už roky čekají na čtvrtého operátora jako na spásu. Když v květnu 2018 oznámili američtí operátoři T-Mobile a Sprint plány na sloučení, právě snížení počtu síťových operátorů ze čtyř na tři bylo důvodem zamítavého postoje regulátorů. Argument kvalitnější a rychleji vybudované 5G sítě prostě nestačil…

Teď se plán fúze T-Mobilu a Sprintu vrací i s řešením hlavní námitky úřadu. Sprint odprodá svůj byznys založený na předplacených kartách (značky Boost Mobile a Virgin Mobile) společnosti Dish. Ta také od Sprintu získá část rádiového spektra a přístup do jeho sítě (národní roaming) na sedm let, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby Dish vybudoval vlastní 5G síť. Firma se v záměru zavazuje, že do června 2023 pokryje 5G sítí 70 % americké populace. Tím pádem vznikne nový mobilní operátor a počet síťových operátorů zůstane na čtyřech.

T-Mobile je v USA současná tržní trojka s 82 milióny zákazníků, Sprint čtyřka s 54 milióny. Sloučením (a po odečtení předplacených zákazníků, kteří přejdou pod Dish) vznikne báze o cca 128 miliónech uživatelů. První AT&T má 160 miliónů uživatelů, Verizon 156 miliónů, takže nově sloučený byznys bude stále stačit pouze na třetí místo, ale rozhodně bude mít silnější pozici.

Navzdory souhlasu ministerstva spravedlnosti není fúze jistá. Generální prokurátoři více než desítky amerických států podali žalobu s cílem projekt zablokovat. Tvrdí, že spojení podniků by mělo negativní dopad na hospodářskou soutěž a vedlo by k nárůstu cen služeb pro mobilní telefony. Stejný názor mají organizace na ochranu spotřebitelů. Dish podle nich nebude dostatečně silnou náhradou za Sprint.

Generální ředitel společnosti T-Mobile US John Legere, který by měl stát v čele sloučeného podniku, nicméně tvrdí, že fúze by měla přinést síť páté generace s nižšími cenami a vyšší kvalitou. T-Mobile US a Sprint argumentují tím, že společně budou moci lépe konkurovat větším rivalům Verizon a AT&T, což bude příznivé pro americké spotřebitele. Legere věří, že fúzi bude možné završit do konce letošního roku.

Takhle loni Legere a šéf Sprintu Marcelo Claure vysvětlovali výhody fúze: