T-Mobile bude pronajímat modemy k pevným službám. Pro zákazníky to má být výhodnější

T-Mobile od dnešního dne mění politiku poskytování zařízení pro některé své služby pevného internetu. Modemy, případně set-top-boxy nebude zákazníkům prodávat, ale pouze pronajímat po dobu poskytování služby. Zákazník si nebude zařízení kupovat, ale bude za něj platit měsíční paušál.

Zákazníci budou mít u služeb pevného internetu na výběr ze základního modemu (pronájem 30 Kč za měsíc) a prémiové varianty (pronájem 50 Kč za měsíc). U některých technologií připojení může být na výběr jen jedna z variant. V případě satelitní televize jsou ceny 50 Kč za měsíc za standardní set-top-box bez hard disku, resp. 70 Kč za měsíc za prémiové zařízení s hard diskem.

V dosavadní praxi zákazník buď platil celou cenu zařízení najednou, nebo po dobu dvou let hradil splátku 100 Kč. Zvýhodněná cena zařízení ke službě s dvouletým úvazkem totiž obvykle činila 2 400 Kč. Kromě nižšího měsíčního poplatku za zařízení se navíc po celou dobu T-Mobile stará o jeho funkčnost a případně jej bezplatně vymění za jiný kus nebo novější model. Dříve operátor zařízení měnil pouze v rámci zákonné dvouleté záruky.

Navíc v případě změny technologie poskytované služby (např. zákazník přejde z PIZ na PIV) nemusí kupovat nové zařízení ani doplácet splátky za původní modem jako by v případě nákupu. Od 26. července 2018 nový model poskytování hardwaru platí pro služby Pevný internet vzduchem (PIV), Pevný internet do zásuvky (PIZ) a pro T-Mobile SAT TV. Další služby – internetové připojení prostřednictvím DSL, optický internet a IPTV řešení T-Mobile TV – se připojí do konce roku 2018.