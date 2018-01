T-Mobile chystá miliardové investice do optických sítí

T-Mobile chce mohutně investovat do optických sítí. Jen letos půjde o zhruba půl miliardy až miliardu korun. Poskytování rychlého připojení k internetu, televizních služeb a podpora vymožeností typu chytrá domácnost nebo chytrá auta. To jsou důvody, proč T-Mobile považuje za klíčové investovat do optických sítí, jež umožňují rychlý přenos dat.

„Chceme být jedničkou v rámci konvergentních služeb. Musíme proto stavět optické sítě, které jdou přímo do domácností,“ říká k plánům šéf českého a slovenského T-Mobile Milan Vašina s tím, že investice do optických sítí je pro firmu klíčová.

Jen pro letošní rok proto T-Mobile bude investovat 20 až 30 milionů eur (až přes 750 milionů korun). Celkové investice ale mají být mnohem vyšší. A to 400 až 600 milionů eur, což v korunách představuje částku od deseti do 15,3 miliardy korun v příštích zhruba pěti letech.

K optickým sítím chce T-Mobile připojit pětinu až čtvrtinu domácností, což znamená až jeden milion domácností. Náklady na vybudování pokrytí jedné domácnosti se přitom pohybují podle technického ředitele firmy Branimira Mariče v rozpětí 400 až 600 eur. Příprava na výstavbu sítí už podle Mariče začala v uplynulém roce.

V současnosti má společnost na tuzemském trhu podle Vašiny řádově tisíce optických přípojek. Pokrytí optickými sítěmi je tak v České republice nízké ve srovnání se západní Evropou. Konkrétně ve Španělsku a Portugalsku je těmito sítěmi pokryto osmdesát procent domácností. „Ambicí je skutečně posunout Českou republiku dopředu,“ prohlásil Marič. Přenosové rychlosti totiž v budoucnosti porostou a s tím se budou rozšiřovat i služby s tím spojené.

Zavedení optických sítí by výrazně zvýšilo rychlost přenosu dat, přibližně o gigabit za sekundu. Rychlost zavedení sítí ale mohou komplikovat získání povolení na úřadech. „‘Papírovací‘ věci trvají dvanáct až čtrnáct měsíců,“ upozorňuje Vašina. Podle něj se už úspěšně zavedla „optika“ na Slovensku.