T-Mobile láká mladé na studentský tarif. Při uzavření smlouvy hrajete o iPhone 11

T-Mobile chce nalákat studenty a mladé zákazníky do 27 let na tarif Můj Student. V dubnu si pro ně připravil soutěž, kde se v každém ze tří kol bude hrát o nový Apple iPhone 11 64GB, chytré hodinky Samsung Galaxy Watch LTE a bezdrátová sluchátka Apple AirPods. Do soutěže se dostane automaticky každý, kdo přes internet uzavře, prodlouží nebo přejde z předplacenky na tarif Můj Student.



Studentský tarif si nakombinujete libovolně z výše uvedených balíčků hlasové části (Můj tarif/Můj svobodný tarif) a datové části (Tarify Můj Student)

Na výběr je celkem 12 variant paušálů podle počtu volných minut a objemů dat, např. nejlevnější se 100 volnými minutami, 100 volnými SMS a 7 GB dat za 425 Kč měsíčně, nebo nejdražší s neomezenými hovory i SMS a 17 GB dat za 725 Kč měsíčně. Po vyčerpání hlasových jednotek a zpráv se (mimo neomezený balík M) platí 3,50 Kč za minutu hovoru a 1,50 Kč za odeslanou SMS. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, studentská sleva platí na 24 měsíců.

12 velkých cen a drobnost pro každého

Pro získání jedné z hlavních cen ve slosování je potřeba tarif používat déle než 14 dní. Losuje se ve třech kolech 10., 20. a 30. dubna 2020. Ve hře je celkem 3× smartphone Apple iPhone 11 64GB, 3× chytré hodinky Samsung Galaxy Watch LTE a 6× sluhchátka Apple Airpods druhé generace.

Kdo nevyhraje jednu z hlavních cen, může se těšit alespoň na drobné dárky jako přednabitou Twist kartu na 200 Kč, HBO Go na jeden měsíc zdarma nebo slevové vouchery k partnerským prodejcům (Freshlabels, Bonami, Knihy Dobrovský a další). Kompletní pravidla soutěže najdete zde (.pdf).