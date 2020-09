T-Mobile láká mladé. V soutěži mohou získat studentský tarif na rok zdarma

Na začátku nového školního roku se T-Mobile rozhodl, že do řad svých zákazníků zkusí přilákat nové mladé uživatele ve věku do 26 let. Právě pro ně připravil soutěž o celkem pět tarifů Můj Student na 1 rok zdarma. Nejprve je ale potřeba na tarif uzavřít nejpozději do 30. září smlouvu přes internetové stránky, teprve poté bude pěti šťastlivcům roční paušál odpuštěn.

T-Mobile má v nabídce dva základní studentské tarify: Můj Student 100 (100 minut a 100 SMS do všech sítí) + 7 GB dat za 425 Kč měsíčně, nebo Můj Student 100 a Neomezená data SD (20 GB plnou rychlostí, pak 3 Mbit/s) za 675 Kč měsíčně. Pro účast v soutěži je třeba aktivovat kterýkoli z těchto dvou tarifů a podepsat smlouvu na dobu neurčitou.

Kromě pěti hlavních cen (odpuštění ročního paušálu v ceně 5 100 Kč, resp. 8 100 Kč u vyššího tarifu) dostane zákazník za každé online sjednání na první měsíc neomezená data zdarma a k tomu slevu 20 % do internetového obchodu s módou Freshlabels.cz. Kompletní pravidla soutěže naleznete zde.