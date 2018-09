T-Mobile nabídne k pevnému LTE internetu zbrusu nový modem od Huawei. Bude ho pronajímat

Český T-Mobile nabídne ke svojí službě Pevný internet vzduchem (PIZ) využívající LTE síť na fixním místě zbrusu nový modem Huawei B2368. Operátor uvádí, že tento hardware nabízí vůbec jako první na světě. Jde o novinku, kterou operátorská divize Huawei (Carrier BG) představila poprvé letos na veletrhu v Barceloně.



Venkovní část zařízení získala designové ocenění Reddot Award 2018

Modem má umožnit lepší využití sítě a operátor díky němu může službu nabízet i v místech, kde to dřív nebylo možné. Maximální rychlost přes PIZ může být až 100 Mbit/s. Operátor bude nový modem nabízet pouze do pronájmu, tedy nikoli k odkupu. Měsíční paušál za nájem zařízení činí 50 Kč, cena služby PIZ se pohybuje od 400 do 600 Kč při dvouletém úvazku podle garantované rychlosti stahování (20, 50 nebo 100 Mbit/s).

Huawei popisuje modem B2368 i jeho domovní instalaci:

LTE modem Huawei B2368 umožňuje připojení domácnosti k internetu. Vnitřní jednotka obsahuje přístupový bod podporující WiFi na 2,4 a 5 GHz, v případě potřeby lze také využít tří portů místní sítě LAN (Gigabit Ethernet). Modem podporuje stávající i plánovaná LTE pásma a technologie včetně 4×4 MIMO (FDD i TDD) a sdružování nosných frekvení (Carrier Aggregation).



Vnitřní jednotka má podobu běžného pokojového modemu

Modem nabízí rozsáhlé možnosti konfigurace a vyznačuje se i vysokou mírou bezpečnosti. Vnitřní jednotka je napájena síťovým adaptérem připojeným k síti 230 V. Vnější jednotka, která obsahuje LTE část, je pak s vnitřní jednotkou propojena Ethernet kabelem pro venkovní použití, který slouží nejen k přenosu dat, ale i napájení vnější jednotky (Power over Ethernet).