T-Mobile přece jen jedno omezení v neomezených datech má. Zpomalil přenosy v roamingu

Znělo to až moc hezky, než aby to celé byla pravda – to by se s trochou nadsázky dalo říct o prázdninových neomezených mobilních datech, která T-Mobile nabízí zdarma každému, kdo má aktivovaný alespoň měsíční datový balíček nebo používá tarif, jehož součástí jsou i data.

Objemy přenesených dat v tuzemsku jsou opravdu neomezené, FUP byl zrušen a stahovat (nebo i nahrávat na síť) můžete plnou rychlostí, kterou vám technologie v daném místě dovolí. Úskalím nové nabídky se pro operátora ukázala být data přenesená v roamingu v rámci Zóny 1 (EU + několik dalších zemí).

Neomezená data od @TMobile_CZE jsou skutečně neomezená i v rámci EU roamingu, ale rychlost je evidentně uměle omezována na 3/3 Mbps. pic.twitter.com/CoJJKHbuVd — Ondřej Caletka (@Oskar456) 24. června 2019

Provedli jsme nový test. Rychlosti s omezenými tarify i s neomezenými daty jsou nově zaříznuty na 10/10. To je nejspíš ta regulace podle potřeby. @Oskar456 — Radek Zajic (@zajdee) 25. června 2019

Podle regulace totiž musí být surfování v Evropě za stejných podmínek jako doma, takže když dal T-Mobile doma data neomezená, měl by tak učinit i v EU. To opravdu platí. Ale internet vám zdaleka nepojede tak rychle jako doma. Operátor jej totiž uměle zpomaluje. Sám neříká na kolik, ale uživatelé, kteří už vyrazili do zahraničí neomezená data vyzkoušet, odpozorovali pomocí různých měřicích aplikací rychlost zhruba mezi 3 až 10 Mbit/s.

Vyjádření T-Mobilu:

Se začátkem dovolených a spuštěním neomezeného letního internetu se roamingový provoz v síti T-Mobile během posledního týdne zdvojnásobil, a dá se předpokládat, že k dalšímu skokovému růstu dojde s koncem školního roku. Aby operátor předešel přetížení sítě a nedostupnosti služeb v zahraničí, rozhodl se přistoupit k dočasné a plošné regulaci datových rychlostí v roamingu.

Bohužel chybně se do systému opatření nenastavilo u všech našich 300 datových tarifů a 100 balíčků, takže zatímco uživatelé nejnovějších tarifů/balíčků již omezení zaznamenali, uživatelé tarifů starších surfovali bez omezení. Dnešním dnem byla regulace nastavena všem uživatelům bez rozdílu. Rychlost připojení budeme průběžně ladit podle aktuálního provozu.

Vyjádření je to značně alibistické a je třeba si ho přebrat po svém. Mnohem více než o strach z přetížení sítě jde o to, aby zákazníci v partnerských sítích T-Mobilu „nepropálili“ mnoho dat. Za ta totiž musí T-Mobile svým roamingovým partnerům doplácet. Zatímco doma ho neomezená data přenesená ve vlastní síti vlastně nic nestojí, v zahraničí už by se mu jeho štědrá nabídka mohla trochu prodražit. Smutné na tom je, že s uživateli neomezené nabídky se rázem svezli i všichni ostatní, kterým T-Mobile v zahraničí utáhl opasky taky. Asi aby si nemohli vzájemně porovnávat rychlosti...