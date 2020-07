T-Mobile přidá k Chytrému autu tankovací kartu nabitou na pětistovku

T-Mobile připravil bleskovou akci pro zájemce o službu Chytré auto. Prvním 50 zákazníkům, kteří si na e-shopu aktivují některý z tarifů Chytré auto WiFi Standard nebo Chytré auto WiFi Premium, nadělí jako dárek tankovací kartu CCS přednabitou na 500 Kč. Karta je platná tři roky.

Nabídka platí do vyčerpání zásob (50 aktivací) nebo nejpozději do 30. července. CCS kartu na pohonné hmoty obdrží zákazník do 30 dnů na svou fakturační adresu. Samotné zařízení pro Chytré auto, které se zapojuje do OBD konektoru v automobilu, nabízí operátor v dlouhodobé akci pro fyzické osoby a živnostníky za 1 Kč.

Na výběr jsou dva tarify pro Chytré auto. WiFi Standard obsahuje 5 GB dat měsíčně, která lze v rámci automobilu nasdílet pro smartphony a další zařízení na palubě, za 249 Kč měsíčně. Vyšší tarif WiFi Premium obsahuje 20GB datový limit a stojí 499 Kč měsíčně.