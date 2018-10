T-Mobile přidává k Sigfoxu další síť pro internet věcí. NB-IoT půjde využívat i v roamingu

T-Mobile už jednu síť pro internet věcí provozuje. Je to Sigfox, který se vyvíjí už několik let. Nyní operátor do svého portfolia přidává i síť NB-IoT, což je vlastně „podmnožina“ již existující LTE sítě, neboli úzké pásmo vyhrazené pro komunikaci věcí a strojů. Zásadní výhodou je obousměrnost této komunikace (na rozdíl od Sigfoxu) a také fakt, že pokryto může být poměrně rychle prakticky celé území.

Vybraní zákazníci T-Mobilu už jeho LTE NB-IoT mohou testovat v pilotním provozu. Pokryta je v tuto chvíli Praha a okolí, Brno, Berounsko a samozřejmě i Mladá Boleslav, která u všech nově nasazovaných síťových technologií T-Mobilu slouží jako veřejná vývojová laboratoř. Celkem nabízí novou technologii na 200 základnových stanic. Rozšíření NB-IoT na další vysílače je vlastně jen otázkou upgradu softwaru, takže může být realizováno rychle.

Současně s rozšiřováním pokrytí na území České republiky se rozšiřují i možnosti roamingu v sítích NB-IoT, provozované v rámci skupiny Deutsche Telekom (DT). Českým zákazníkům tak bude plnohodnotný roaming Internetu věcí dostupný všude, kde působí DT a jeho dcery – nyní už na celém území Rakouska, Chorvatska a Nizozemí; k rozšiřování pokrytí dojde v nejbližších měsících v Německu, Řecku, Polsku či na Slovensku. V podobném stádiu jako v České republice je síť NB-IoT v Maďarsku. Celonárodní pokrytí je dostupné i v USA.

Výhodou NB-IoT sítě je obousměrná komunikace zařízení: