T-Mobile radí, kdy nevyjíždět a vyhnout se tak kolonám při cestě na dovolenou

Dnes je poslední školní den, začínají prázdniny a mnoho Čechů bude prakticky okamžitě po příchodu ratolestí s vysvědčením vyrážet na dovolenou. První prázdninový týden bývá z pohledu plynulosti dopravy na českých, ale i některých zahraničních silnicích směrem na jih kritický. T-Mobile na základě big dat, která má k dispozici, doporučuje, kdy se vydat na cestu, abyste se nejhorším kolonám vyhnuli.

Nejkritičtějším časem pro odjezd na prázdniny je podle dat T-Mobilu nasbíraných loni na začátku července sobotní dopoledne po konci školního roku. To začíná dovolená velké části Čechů, zejména kvůli dvěma státním svátkům, které dovolenku u zaměstnavatele dokážou pěkně ušetřit. Zvlášť letos, kdy na svátky rovnou navazuje víkend, se dá očekávat vysoký počet dovolenkářů hned v prvním červencovém týdnu.

Nejčastější směr? Slovensko a Rakousko

Podle statistik operátora se hned v sobotu vloni přesunulo 44 procent lidí cestující v rámci celého víkendu, v pátek to bylo 27 a v neděli 29 procent. Celkově se během prvního prázdninového víkendu vydá do zahraničí o 53 % více Čechů než o běžném víkendu. Nejčastěji míří na Slovensko nebo přes Rakousko do Chorvatska či Itálie.

V pátek po vysvědčení se lidé na silnicích nejvíc koncentrují od 15:30 do 22 hodin, absolutní špička nastává mezi pátou a šestou hodinou odpolední. Tehdy se cestě raději vyhněte. V sobotu můžete silný provoz očekávat prakticky celý den – od 8 do 18 hodin s vrcholem kolem poledne. Neděle má podobný průběh jako sobota s vrcholem mezi jednou až pátou odpoledne, ale lidí už jede méně.

Operátor tedy doporučuje vyrazit na dovolenou v pátek nejpozději do 14:30 hodin. Dále je potom nejbližší vhodný čas odjezdu na prázdniny v sobotu mezi 5. a 6. hodinou ranní. Pokud to nestihnete, vyplatí se potom počkat do sobotního večera a vyrazit po 19. hodině. Nic nezkazíte, ani pokud necháte odjezd až na nedělní ráno.

