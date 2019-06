T-Mobile radí, kdy vyrazit autem na dovolenou, abyste se vyhnuli nejhorším kolonám

Je tu poslední týden školního roku a mnoho Čechů bude prakticky okamžitě po příchodu ratolestí s vysvědčením vyrážet na dovolenou. První prázdninový týden bývá z pohledu plynulosti dopravy na českých, ale i některých zahraničních silnicích směrem na jih kritický. T-Mobile na základě big dat, která má k dispozici, doporučuje, kdy se vydat na cestu, abyste se nejhorším kolonám vyhnuli.

Nejkritičtějším časem pro odjezd na prázdniny je podle dat T-Mobilu nasbíraných loni na začátku prázdnin sobotní dopoledne po konci školního roku. V tento den se z celého víkendu přesunulo za hranice 42 % lidí, pátek si pro svoje cestování vybralo 26 % a v neděli pak 32 %. První prázdninový víkend se vydá na cesty o 57 % Čechů více, než je tomu o víkendech běžných.

Co se týče směrů, kterými se Češi na prázdniny nejčastěji přepravují, jednoznačně převládají tahy na jih a jihovýchod od našich hranic. Nejoblíbenějšími destinacemi, do kterých jezdíme autem, jsou Slovensko, Chorvatsko a Itálie. Jako tranzitní zemi pro příjezd do druhých dvou jmenovaných využíváme Rakousko.

Kdy nevyjíždět?

A kdy tedy na cestu raději nevyrážet, pokud si chceme ušetřit nervy i čas? Nejvíc řidičů se na silnicích koncentruje v pátek, kdy se rozdává vysvědčení, cca od 15:30 do 22 hodin. Absolutní špička nastává mezi pátou a šestou hodinou odpolední. V sobotu můžete silný provoz očekávat prakticky celý den – od 8 do 18 hodin s vrcholem kolem poledne. Neděle má podobný průběh jako sobota s vrcholem mezi jednou až pátou odpoledne, ale lidí už jede méně.

Operátor doporučuje vyrazit na dovolenou v pátek nejpozději do 14:30 hodin. Dále je potom nejbližší vhodný čas odjezdu na prázdniny v sobotu mezi 5. a 6. hodinou ranní. Pokud to nestihnete, vyplatí se potom počkat do sobotního večera a vyrazit po 19. hodině. Pokud jste s termínem dovolené flexibilní, nic nezkazíte, ani pokud necháte odjezd až na nedělní ráno.

Letošní léto bude pro všechny řidiče velmi náročné. Silničáři plánují opravy mnoha úseků silnic prvních i nižších tříd. Bude také pokračovat rekonstrukce dálnice D1 v délce sedmdesáti kilometrů. Na těchto úsecích se v zúžení dají očekávat dlouhé kolony.

