T-Mobile spustí 5G v listopadu. Připojit se bude možné s desítkou smartphonů

T-Mobile oznámil jako třetí český mobilní operátor datum komerčního spuštění 5G sítě. Stane se tak 1. listopadu 2020. Jako první pokryje tuzemská operátorská jednička část měst Praha a Brno. Přístup k síti nové generace T-Mobilu má mít čtvrtina tamní populace. K tomu ještě operátor podobně jako konkurenční Vodafone přidá 5G pokrytí části pražského metra.

V rámci Prahy a Brna má být pokryto území širšího centra obou metropolí. Na začátku listopadu se o provoz 5G sítě postará 180 vysílačů. Jejich počet vzroste do konce roku na 335 základnových stanic. Zákazníci budou moci 5G připojení využívat od 1. listopadu také v sedmi stanicích pražského metra na trase C, Roztyly, Chodov, Háje, Kačerov, Budějovická, Pankrác a Pražského povstání. Do konce roku se 5G rozšíří do všech 35 mobilním signálem pokrytých stanic a tunelů metra z celkových 63.



Takhle budou do konce roku pokryty 5G signálem T-Mobilu metropole Praha a Brno

Výhodou v počáteční fázi zavádění 5G sítě T-Mobile je relativně bohatá nabídka 5G smartphonů, které se sítí budou kompatibilní. Vedle všech čtyř nových iPhonů 12 se budete moci připojit s vybranými modely Samsungu, Xiaomi a Huawei. Celkem půjde do konce roku o 11 podporovaných zařízení. K jejich připojení do 5G sítě bude stačit současná SIM karta s podporou LTE.

Zařízení s podporou 5G V nabídce T-Mobilu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Již v nabídce Huawei P40 Pro Již v nabídce Samsung Galaxy Note20 5G Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Již v nabídce, 5G podpora v polovině listopadu Apple iPhone 12 Apple iPhone 12 Pro Od 23. října 2020 Xiaomi MI 10T Xiaomi MI 10T Pro Od 1.listopadu.2020 Apple iPhone 12 mini Apple iPhone 12 Pro Max Od 13. listopadu 2020 Samsung Galaxy A42 5G Do konce roku 2020

To je možné díky tomu, že T-Mobile spouští tzv. NSA (Non Stand Alone) verzi 5G sítě na frekvencích využívaných v současnosti pro 3G a LTE. Se staršími generacemi může pomocí dynamického sdílení spektra běžet současně na stejné frekvenci, konkrétně 2 100MHz s šířkou pásma 15 MHz a 1 800 MHz s šířkou pásma 20 MHz. Zde je možné za stávajícího stavu dosáhnout teoretické rychlosti stahování až 500 Mbit/s. Přenosová rychlost závisí na konfiguraci konkrétního vysílače, síle a kvalitě signálu a podpoře koncového mobilního zařízení.

Hlavním přínosem 5G není jen samotná přenosová rychlost, ale především ohromná kapacita a stabilita sítě. Pátá generace sítí přináší ještě vyšší rychlosti, kratší odezvu a umožní využít větší kapacitu mobilní sítě obsloužením více připojených zařízení. Technologie 5G se vyznačují nízkou latencí, tedy malým zpožděním v rychlosti přenosu dat. Tato vlastnost má význam zejména pro aplikování technologií budoucnosti v průmyslových odvětvích, dopravě nebo zdravotnictví.