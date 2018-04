T-Mobile spustí Pevný internet do zásuvky přes LTE. Bude bez FUP, ale omezený na jednu adresu

T-Mobile v nejbližších dnech uvede novou službu domácího připojení k internetu přes LTE. Pevný internet do zásuvky (PIZ) doplní stávající portfolio kabelového Pevného DSL internetu, Pevného LTE internetu vzduchem s napevno nainstalovanou venkovní anténou a LTE Internetu bez drátu, jehož tarify jsou sice mobilní, ale zase omezeny FUP limitem.

Nová služba má kombinovat to nejlepší ze všech tří dosud provozovaných typů připojení, a to dobrou dostupnost (všude, kde je uvnitř budov LTE, zejména tedy „dobře propustné“ pásmo 800 MHz), snadnou instalaci (není třeba instalovat žádnou venkovní anténu, ani manipulovat s kabely) a také tarif, který nemá omezený FUP. SIM karta se vloží do modemu, který operátor s tarifem dodá, ale nebude na něj zamknuta a můžete použít i vlastní zařízení.



Operátor bude ke službě nabízet brandovaný modem Huawei B525

Také PIZ bude mít samozřejmě i své nevýhody a nebude vyhovovat každému. Největším limitem bude maximální přenosová rychlost pro stahování 20 Mbit/s, která nemusí náročnějším uživatelům stačit. Nebude vhodný ani jako náhrada mobilního internetu například do smartphonu, protože uvedená rychlost bude garantovaná pouze v místě instalační adresy. Pokud se SIM karta bude do sítě hlásit z jiného místa, rychlost klesne na nepoužitelných 64 kbit/s.

Cenově se nová služba bude pohybovat na úrovni srovnatelného tarifu Pevný internet S přes DSL linku, tzn. s paušálem 399 Kč za měsíc při uzavření dvouleté smlouvy. Přesné datum spuštění služby v tuto chvíli neznáme, tiskové oddělení operátora nám nechtělo žádné podrobnosti sdělit. Podle interních zdrojů z T-Mobilu by ale mělo jít o nejbližší týdny.

