T-Mobile uvede nový studentský tarif s 10 GB dat. Výhodnou nabídku ale nečekejte

Méně než jednu Boženu Němcovou měsíčně za rozumnou porci dat a k tomu nejnutnější objem volných minut a SMS u operátorů nezaplatíte, ani pokud jste student nebo mládežník do 26 let včetně. T-Mobile dnes oznámil, že od 1. září 2018 začne nabízet inovovaný tarif Student Data, jenž poskytne 100 volných minut a SMS, spolu s 10 GB dat za 499 Kč měsíčně.

Identická nabídka tu přitom byla ještě začátkem letošního roku pro všechny zákazníky bez rozdílu věku, a to v podobě zvýhodněného tarifu Mobil Data (tzv. tarif Gorillaz), takže její současná modifikace do studentského tarifu působí od T-Mobilu opravdu jako špatný vtip. Nakonec, náš největší operátor si se svojí novou studentskou nabídkou nevede dobře ani v porovnání s konkurencí.

Vodafone za stejnou (přesněji řečeno stejně vysokou) cenu nabízí v tarifu #jetovtobě vedle 10 GB dat alespoň neomezené volání a SMS do všech sítí. O2 má v tarifu [:kůl:] 10 GB o 10 volných minut víc a neomezené SMS do vlastní sítě. A samozřejmě všichni svorně za 499 Kč měsíčně, aby se to nepletlo. Tedy další důkaz nefungující tržní soutěže a cenového následování v přímém přenosu.

Jak pracovat s aplikací Můj T-Mobile: