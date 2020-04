T-Mobile: Už více než 60 % lidí nejezdí do práce a třetina vůbec nevychází z domu

T-Mobile v době koronavirové krize pokračuje v anonymním monitoringu chování české populace prostřednictvím svojí sítě ve společném projektu s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a počítačovým centrem IT4Innovations. Projekt nazvaný Atlas mobility počítá množství SIM karet, které během dne neopustily svou „domácí mobilní buňku“.

V druhém týdnu nouzového stavu dále rostl počet lidí, kteří fyzicky nedochází do práce. Zatímco v prvním týdnu nouzového stavu vyrazilo za svými pravidelnými povinnostmi oproti normálu zhruba o necelých 40 % lidí méně, ve druhém týdnu je průměr za celou ČR už přes 40 %. Děti a studenti už do škol nedochází, takže celý růst doma setrvávajících lidí jde na vrub ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Ubývá cizinců v ČR

Druhým sledovaným ukazatelem jsou lidé, kteří nevycházejí z domu vůbec, tedy nikoli pouze do stejné, pravidelně se opakující lokality, ale vůbec neopustí dosah svého „domovského“ vysílače. Počet osob, které z domova vůbec nevyjely, narostl v týdnu do 27. března proti předchozímu týdnu přibližně o 6 %. Celkem tak vůbec neopustilo domov během posledního týdne každý den kolem 34 % lidí.

Oproti minulému týdnu se příliš nezměnil počet lidí, kteří svůj domov neopustili během víkendu. V sobotu to bylo 42 % a v neděli 46 %. Za normálních okolností v průměrném pracovním dnu vůbec nevyjíždí z místa svého pobytu 22 % obyvatel, o víkendu je to 37 %. Dále také klesá počet zahraničních SIM karet v ČR. V prvním týdnu nouzového stavu jich z ČR oproti normálnímu stavu „zmizelo“ zhruba 30 %, na konci druhého týdne už to bylo o 40 % méně. Znamená to, že v ČR je nyní zhruba 600 000 zahraničních SIM karet.