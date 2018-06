T-Mobile vám dovolí odvézt LTE internet na chatu. Za 99 Kč měsíčně

T-Mobile vymyslel způsob, jak znovu vydělat na tarifu, který vám už jednou prodal. Za 99 Kč měsíčně vám aktivuje další adresu, na které můžete používat Pevný internet do zásuvky. Další router ovšem nedostanete, musíte sbalit váš stávající a na novou adresu jej odvézt – typicky tak půjde o použití přes týden doma, o víkendu na chalupě.

Takových adres si můžete zaplatit až pět, měsíční balíček pro každou z nich lze kdykoli aktivovat i deaktivovat a automaticky se prodlužuje. Dostupnost služby na nové adrese je možné ověřit na infolince nebo prodejně, brzy by se funkce měla dostat na web a do mobilní aplikace aplikaci Můj T-Mobile.

Operátoři vysvětlují, proč nemůžeme mít neomezená data:

Co je Pevný internet do zásuvky

Službu „Pevný internet do zásuvky“ T-Mobile představil v dubnu a je variantou tarifu „Pevný internet S“ s připojením přes LTE, při níž není zapotřebí odborná instalace zahrnující připevnění externího modemu na střechu či fasádu domu. V tomto případě se totiž využívá vnitřní modem, který stačí jen připojit do elektrické zásuvky. „Pevný internet do zásuvky“ nemá datový limit, poskytuje maximální rychlost 20 Mbit/s pro stahování a 5 Mbit/s pro odesílání a stojí 399 Kč měsíčně. Předpokladem jeho fungování je kvalitní vnitřní (indoor) pokrytí sítí LTE.