T-Mobile vylepšil tarif pro studenty, za příplatek 50 Kč přidá 4 GB dat

T-Mobile nabízí od července vylepšený tarif pro studenty a lidi do 26 let. Akční datový balíček, který lze za stávajících podmínek aktivovat v rámci tarifu Student až do konce října, přidává k původním 2 GB dat další 4 GB, a to za příplatek 50 Kč.

Vylepšený tarif Student 6 GB tak přijde měsíčně na 449 Kč, navíc obsahuje 100 minut hovorů do všech tuzemských sítí a neomezené SMS. Akci mohou využít všichni noví i stávající zákazníci. V nabídce zároveň zůstává i původní tarif Student se 2 GB dat, 100 minutami a neomezenými SMS za 399 Kč měsíčně.

Studentské tarify [:kůl:] navyšovalo letos na jaře také O2, které nabízí 5 GB za 399 Kč a 10 GB za 499 Kč měsíčně, k tomu 120 minut do všech sítí, ale SMS neomezené jen ve vlastní síti. Cenově nejvýhodněji vychází studentský tarif Vodafonu #jetovtobě, jenž za 499 Kč měsíčně obsahuje 10 GB dat, neomezené volání i SMS do všech sítí.

