T-Mobile vymění ředitele. Českému a slovenskému operátorovi bude šéfovat bývalý manažer Telefóniky

Rok 2018 je rokem výměny kapitánů u kormidel českých operátorů. Po O2 a Vodafonu bude mít letos nového šéfa také český T-Mobile (a zároveň slovenský Telekom). Na pozici generálního ředitele končí na vlastní žádost Milan Vašina. Od 1. října 2018 jej nahradí Španěl José Perdomo Lorenzo, jenž se stane členem představenstva 1. července 2018. Přechodné období využije pro bližší seznámení s chodem obou společností.

Milan Vašina (*1969) působil ve skupině Deutsche Telekom 21 let. V roce 1997 nastoupil do tehdy mladého českého operátora Paegas, který se později s úpravou vlastnické struktury přejmenoval na T-Mobile. V roce 2002 nastoupil do T-Mobile Slovakia jako ředitel marketingu, o pět let později se stal generálním ředitelem společnosti. Roku 2011 se vrátil do T-Mobile Czech Republic jako generální ředitel a od roku 2016 je zodpovědný za vedení T-Mobile CZ a Slovak Telekomu.



Milan Vašina působil v barvách Deutsche Telekomu více než 20 let

José Perdomo Lorenzo (*1971) má bohaté manažerské zkušenosti z mnoha technologických společností. Svou kariéru začal v roce 1996 jako technik ve společnosti Spanish Sener Engineering & Systems a později v Boeing Company v USA. V roce 2000 se stal konzultantem ve španělské pobočce McKinsey & Company, o šest let později se jeho působištěm stala skupina Telefónica, kde nejprve působil jako ředitel marketingu Telefónica Spain a od roku 2008 jako ředitel B2C divize v Telefónica O2 v ČR. Poté se roku 2010 vrátil do mateřské společnosti ve Španělsku jako Global Managing Director pro oblast eHealth a bezpečnost. Od roku 2014 zastával funkci generálního ředitele operátora Tigo Paraguay.



Od října bude českému T-Mobilu šéfovat José Perdomo Lorenzo