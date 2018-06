T-Mobile zařadil do nabídky herní konzoli Playstation 4. Pořídit ji můžete i na splátky

V nabídkách hardwaru u operátorů nenarazíte pouze na smartphony nebo tablety. K dispozici je obvykle velká nabídka příslušenství a poslední dobou se začínají objevovat také herní zařízení. O2 už nějakou dobu nabízí konzoli Xbox, u T-Mobilu se nově objevuje Sony Playstation PS4. Konzole se třemi hrami a tříměsíčním členstvím služby PlayStation Plus stojí 7 999 Kč.

Zákazníci si mohou Playstation 4 vyzkoušet na vybraných prodejnách. Herní konzole PS4 Slim 500 GB s trojicí her Driveclub, Horizon Zero Dawn a Ratchet & Clank a tříměsíčním členstvím PS+ vyjde na 7 999 Kč. Při uzavření nové či prodloužení stávající smlouvy na mobilní služby je možné využít dotace až do výše 4 000 Kč dle zvoleného tarifu, stejně tak je možné zařízení pořídit na splátky.

V ceně konzole je i hra Driveclub: