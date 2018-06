T-Mobile zlevnil roamingové datové balíčky v zemích mimo EU. Na dovolené už neprosurfujete i plavky

Roaming v zemích EU jsme díky regulaci Evropské komise přestali před rokem úplně řešit. V mimoevropských zemích a ve zbývajících evropských zemích, které nepatří do EU, ale u roamingu musíme být nadále ostražití, přičemž největší ždímačkou na peníze jsou mobilní datové přenosy.



Nejvýhodnější sazba 1,40 Kč za 1 MB je u 500MB balíčku Internet Svět Top 40

Naštěstí dnes už ani jeden z velkých operátorů neúčtuje data v roamingu systémem „pay as you go“ (co spotřebujete, zaplatíte) bez nějakého ochranného mechanismu, takže by se nemělo stát, že po dovolené přijde faktura na nekontrolovaně vysokou částky. Na ceny okolo 300 Kč za 1 MB roamingových dat ale v cenících stále narazit lze.

Asi nejpohodlnějším řešením, pokud si v cizině rovnou neplánujete zakoupit např. datovou předplacenku tamního operátora, jsou roamingové balíčky na naší domácí kartě. T-Mobile před letošní dovolenkovou sezónou představuje balíčky nové, za mnohem výhodnější ceny než ty původní.

Levněji v Egyptě i v Turecku

Nové balíčky Svět pro 40 nejpopulárnějších zemí mají velikost 100, 250 a 500 MB a budou dostupné od 25. června 2018. Zákazníkům se objeví na uvítací stránce v prohlížeči telefonu při přihlášení do zahraniční sítě. Za zobrazení uvítací stránky zákazníci nic neplatí a v případě, že si nevyberou žádný z nabízených balíčků, telefon se ani bez jejich vědomí nepřipojí k internetu. Nabídka platí pro všechny zákazníky včetně majitelů předplacených karet.



Datové objemy a ceny pro balíčky Internet Svět Top 40 a Internet Svět Ostatní

Mezi zmíněných 40 nejpopulárnějších destinací patří (vyjma EU, Islandu, Norska a Lichtenštejnska, kde platí pro zákazníky podmínky jako v Česku) například Švýcarsko, Spojené arabské emiráty, Bosna a Hercegovina, Egypt, USA, Turecko, Vietnam či Rusko. Skoro poloviční cenu má i datový balíček pro téměř všechny zbývající země světa – 100 MB vyjde na 1 399 Kč (původně 2 750 Kč).

V zemích s extrémně drahými datovými službami jako Angola, Maledivy, Etiopie či Seychely datové balíčky k dispozici nejsou a datové služby budou nadále účtovány po 1 MB. Zde se tedy rozhodně nadále vyplatí používat služby místních operátorů. Kompletní nabídka včetně seznamu všech zemí bude aktualizována 25. června 2018 na webu T-Mobilu.

Pozor na „roamingové pasti“, které na nás číhají v Evropě: