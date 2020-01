T-Mobile znovu upravuje studentské tarify. Mají o 1 GB dat navíc a jsou bez úvazku

Pouhé dva měsíce od změn ve studentských tarifech T-Mobile opět upravuje parametry tarifů určené pro mladé lidi ve věku od 6 do 27 let. Předvánoční úprava sice přinesla více dat, ale zároveň zdražení nejlevnější verze tarifu o 26 Kč měsíčně. Nově operátor umožní studentům poskládat si tarif z několika modulů podobně, jako to nabízí u běžných „dospěláckých“ tarifů.

Od středy 29. ledna 2020 získá zákazník v tarifech Můj Student nově 7 nebo 17 GB dat. Tento objem se netýká pouze nových zákazníků, ale může se navýšit o rozdílový 1 GB i smluv uzavřených loni v listopadu po zmiňované úpravě tarifů Student a Student Data. Nová nabídka je na dobu neurčitou a není potřeba se smluvně vázat na 24 měsíců. Na druhou stranu studentskou výhodu v podobě zvýhodněných dat T-Mobile garantuje právě na 2 roky.

Neomezené SMS už jedině za příplatek

Ceny se tentokrát už naštěstí plíživě nenavyšují a zůstávají u bazických variant tarifů ve stejné (listopadové) výši – tzn. 7 GB dat, 100 minut + 100 SMS do všech sítí za 425 Kč měsíčně, případně 17 GB dat, 100 minut + 100 SMS za 575 Kč. K uvedeným datovým objemům, jež jsou pevné, lze za příplatek přidávat další balíky 100 + 100 (minut + SMS), případně si nastavit neomezené volání a zprávy.

Stávající zákazníci mohou, ale nemusí na nové podmínky tarifů od 29. ledna bezplatně přejít. Například u listopadového tarifu Student byly v ceně neomezené SMS a je otázkou individuálních potřeb, zda se je vyplatí vyměnit za pouhých 100 SMS a 1 GB dat navíc.

Nové studentské tarify půjde aktivovat na prodejnách, v aplikaci Můj T-Mobile nebo na webu operátora. Mohou být zařazeny i do rodinného řešení Magenta 1. K uzavření smlouvy s výhodou pro studenty stačí předložit doklad dokazující, že uživatel ještě neoslavil sedmadvacáté narozeniny – operátor nevyžaduje ISIC kartu.