T-Mobile zveřejnil ceny nových iPhonů. Jako první bude podporovat i volání přes eSIM

Start prodeje iPhonů XS a XS Max v Česku je stanoven na 29. září 2018, protože o den dřív, kdy začínají telefony Applu prodávat všechny ostatní země druhé vlny, je u nás státní svátek. Telefony nabídne i trojice našich operátorů. T-Mobile v první fázi jako jediný bude podporovat také technologii eSIM, což znamená, že iPhony půjde používat včetně funkce Dual SIM.

Čerstvě po zakoupení iPhonů je půjde používat pouze s klasickou vloženou nanoSIM kartou. V následujícím má proběhnout softwarová aktualizace přímo ze strany Applu, která technologii eSIM odemkne. Stát by se tak mělo nejpozději do konce letošního roku. Poté už bude operátor připraven nahrát do telefonu prostřednictvím QR kódu profil, který bude eSIM charakterizovat – tzn. přiřadí jí telefonní číslo, tarif a další parametry.

Takových profilů může být na čipu eSIM uloženo teoreticky i několik, ale jen jeden je v daném okamžiku aktivní a přihlášený do sítě. Funkce Dual SIM tedy bude moci být v nových iPhonech realizována ve formě 1 fyzická nanoSIM + 1 elektronická eSIM.

Model Barva Základní cena v Kč s DPH Cena v Kč s DPH s tarifem Mobil M Cena v Kč s DPH s tarifem Mobil L/XL/XXL Apple iPhone XS 64GB šedá, stříbrná, zlatá 29 989 27 989 25 989 Apple iPhone XS 256GB šedá, stříbrná 34 489 32 489 30 489 Apple iPhone XS 512GB šedá* 40 489 38 489 36 489 Apple iPhone XS Max 64GB stříbrná 32 989 30 989 28 989 Apple iPhone XS Max 256GB šedá 37 489 35 489 33 489 Apple iPhone XS Max 256GB zlatá* 37 489 35 489 33 489 Apple iPhone XS Max 512GB šedá* 43 489 41 489 39 489

*tyto barvy prodává T-Mobile pouze na e-shopu

Nové modely Apple iPhone XS, XS Max a od konce října také XR budou první zařízení s plánovanou podporou eSIM v nabídce T-Mobilu a operátor je připravený svou nabídku v budoucnu rozšířit i o další zařízení od jiných výrobců. Nástup eSIM jde ruku v ruce s rozvojem internetu věcí (IoT) díky snadné aktivaci, správě a hromadnému ovládání IoT zařízení. Jde například o chytré hodinky, fitness trackery, měřicí čidla nebo třeba chytré automobily.

Nedotované ceny iPhonů u T-Mobilu se nijak zásadně neliší od cen v internetové obchodě Applu. Operátor nabízí lehké zvýhodnění, pokud si telefon koupíte zároveň s některým z jeho základních tarifů rodiny Mobil. U tarifu Mobil M činí zvýhodnění 2 000 Kč, u všech vyšších je to sleva 4 000 Kč.