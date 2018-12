Tahle bezplatná appka prozradí, co Apple tají. Co jste letos poslouchali nejčastěji?

Jak se blíží konec roku, můžeme se setkat s mnoha žebříčky sledovanosti, poslechovosti, oblíbenosti, úspěšnosti atd. Spotify svým uživatelům jejich žebříček nejpřehrávanějšího obsahu za daný rok poskytuje automaticky, ne tak Apple Music. Apple ve své aplikaci maximálně sdělí, jaký je umělec, album, píseň a objev roku napříč celým světem.

Chcete-li tedy vědět, co jste za celý rok v Apple Music poslouchali nejčastěji, stáhněte si aplikaci Music Year in Review, která je zdarma dostupná v App Storu. Aplikace vám řekne, kolik času jste poslechem strávili a ukáže vám nejoblíbenější vaše umělce i písně. Nechybí také sdílení informací na Instagram nebo Twitter či uložení do galerie.