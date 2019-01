Tak se přece dočkáme! Apple zahájil výrobu bezdrátové nabíječky AirPower

Kauzu bezdrátové nabíječky od Applu sledujeme od loňského září. Nabíječku AirPower představil americký gigant již na své keynote v září rok 2017, od předloňského listopadu pak známe cenu podložky, Apple však o ní stále zarytě mlčí. A výrobce k ní neřekl zhola nic ani při představení loňských iPhonů XS, XS Max a XR. Navíc jsme si všimli, že Apple z webu ještě před keynote šikovně vymazal všechny zmínky slůvka AirPower. A nyní už víme proč.

Bezdrátová nabíječka jde totiž až nyní do výroby! Společnost Luxshare Precision, která pro Apple vyrábí sluchátka AirPods a USB-C kabely, totiž konečně, po celé řadě peripetií, rozjela výrobu očekávaného příslušenství. Nabíječka by se tak na trh mohla dostat ještě v prvním čtvrtletí letošního roku. S výrobou má následně pomoci i společnost Pegatron, první kusy budou z výrobních linek sjíždět do krabic již 21. ledna. Podle anonymních zdrojů má mít nabíječka hned tři samostatné vrstvy s cívkami. V jednu chvíli tedy budete moci nabíjet až tři různá zařízení.

Apple tak svou bezdrátovou nabíječku AirPower zřejmě znovupředstaví na své každoroční akci v březnu. Letos by na ní měl Apple uvést i novou generaci sluchátek AirPods, vylepšenou verzi iPadu a nový iPad Mini.

O Apple AirPower jsme si poprvé povídali již v říjnu 2017:

Via 9to5mac