Také Asus odhalí tento týden nové smartphony. Na co se můžeme těšit?

Měsíc premiér, u nás na MobilManii nazývaný jako #SuperŘíjen, je v plném proudu. Zahanbit se nenechá ani Asus, který slibuje novinky ukázat před indickým publikem. To ale neznamená, že by smartphony měly zůstat výhradně v Asii. Vizuál zveřejněný přímo na twitterovém účtu indického Asusu říká, že jde o globální prvenství a 17. října se můžeme těšit rovnou na dvě novinky.

India, get used to speed, even at a budget! Watch the launch of our two new smartphones, including a global first, on the 17th October at 1.30 pm. Happy to introduce Octa-Core Processor for all! Stay tuned https://t.co/RQ4J19IeIq pic.twitter.com/HeyGTsKOq3