Také Google už má schválené EKG v hodinkách. Teď ještě senzor dostat do Wear OS

Roky filosofovali Apple, Google a další o tom, jak se z chytrých hodinek stane platný nástroj, který posune zdravotní péči na vyšší level. Zatímco dnes čekáme, až propukne nemoc a teprve pak ji řešíme, technologie a algoritmy identifikují první symptomy, alarmují uživatele nebo lékaře a problém se vyřeší ještě než propukne. S produkty z poslední doby se tato vize konečně posouvá do praxe. Zařízení máme, teď ještě aby nové možnosti adoptoval zdravotní systém...

Prvním krokem byly senzory na sledování srdečního tepu, které jsou dnes běžnou součástí sportovních nositelností. Hodinky od Omronu umí měřit krevní tlak a Apple Watch Series 4 loni na podzim začaly masově šířit osobní EKG monitor. Stejným směrem se vydává Google, resp. společnost Verily, kterou (stejně jako Google) vlastní konglomerát Alphabet In.

Před dvěma lety představené Study Watch teď dostaly Class II certifikát od FDA (americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) jako zařízení na předpis lékaře. Elegantní design, úsporný monochromatický e-ink displej a elektrody pro vykreslení jednokanálového elektrokardiogramu.

Impuls pro Wear OS

O samotném zařízení nevíme mnoho, ale důležitější je příslib do budoucnosti. Certifikát od FDA nemá pouze konkrétní model hodinek, ale v něm integrovaná technologie, takže ji Alphabet může využít i v dalších zařízeních. I akvizice patentů společnosti Fossil z minulého týdne naznačuje, že se Google nehodlá smířit se zatím nepříliš slavným osudem platformy Wear OS pro chytré hodinky.

Vlastní vývoj, nové technologie od Fossilu a EKG od Verily mohou znamenat tolik potřebný impuls, který by pomohl smazat náskok, který má konkurenční platforma Apple Watch. Stále je to běh na dlouhou trať, masové nasazení zmíněných technologií do běžně dostupných produktů bude trvat ještě nějaký ten rok, ale už to nejsou pouze řeči, konečně můžeme sledovat skutečné činy.



Spolupráce mezi Verily a Googlem probíhá na několika úrovních. Kdy se dočkáme integrace EKG do hodinek s Wear OS?