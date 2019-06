Také Huawei odsouvá svoji skládačku. Mate X přijde na trh až v září

Smartphony s ohebným displejem zatím rozhodně nemají na růžích ustláno. Od února, kdy Samsung a Huawei představili svůj skládací telefon, zatím ani jeden z nich jej nedokázal dostat do komerčního prodeje. Samsung má chybu v konstrukci a její odstranění mu zabere čas nejméně do půlky prázdnin (více zde), Huawei řeší problém spíše politický a nyní zčásti i díky zdržení Samsungu volí taktiku vyčkávání.

Podle informací, které mluvčí Huawei sdělil americké televizní stanici NBC, se uvedení modelu Huawei Mate X odsouvá z původního červnového termínu na září. Firma tak jednak vyčká na to, jak se vyvine jednání mezi politickými špičkami USA a Číny, které proběhne právě na konci června, a také se ujistí dalšími testy, že v konstrukci Mate X je opravdu všechno v pořádku, aby telefon nestihl stejný osud jako problémový Samsung Galaxy Fold.

Postup Huawei je v této situaci celkem pochopitelný. Pokud by se čínská strana s americkou vládou nedokázala dohodnout na zrušení sankcí, byl by prodej zařízení v hodnotě 60 tisíc korun na globálních trzích problematický (ačkoli Mate X stihl získat licenci na Android před uvalením embarga) a výrobce by ho nakonec možná uvedl jen doma. Komplikace s uvedením ohebných telefonů zároveň ukazují, jak byla jejich únorová premiéra ze strany Samsungu i Huawei uspěchaná a jak se technologické předhánění nemusí za každou cenu vyplatit.